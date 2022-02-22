"Отвыкли от хорошего сна": беженцы рассказали об обстрелах Донецка

Ради безопасности они покинули родные дома

Первые поезда с беженцами из Донбасса во вторник прибыли в подмосковную Апрелевку и Нижний Новгород. Всего, по последним данным МЧС, уже более 90 тысяч человек эвакуированы на территорию России. Их ждут в 44 регионах. Приезжим предоставят места для проживания и трудоустроят, детей - зачислят в школы.

Она хранила приглашения все эти годы. 8 лет назад жители Донбасса голосовали не столько за независимость, сколько за возможность сохранить свою культуру, язык и чтить своих героев, а не нацистских. Признание статуса независимого государства со стороны России – не просто долгожданное событие, настоящий праздник.

"Радости нет предела, звонили в Донецк, все друг друга поздравляли. Муж мой военнослужащий, сейчас на данный момент он на службе. Не смотрел выступление Владимира Путина, потому что некогда. Я ему позвонила, сообщила – рады все ребята. Все наши военнослужащие очень рады – очень благодарны, что вы нас приняли, что вы нас не оставили! Мы вам очень благодарны", - рассказала Анна.

От границы эвакуированных граждан Донбасса развозят не только в пункты временного размещения, но и на вокзалы. У многих родственники в Москве, Петербурге, на востоке страны. И добраться туда будет проще из Курска, Воронежа или, например, Белгорода.

За эти дни границу пересекли уже более 80 тысяч беженцев. Половина – дети. Елена и Оксана сестры. Одной 20, другой 16 лет. Они впервые уехали так далеко от дома без родителей. Мама и папа - медики и остались в Донецке.

"Окраины Донецка начали обстреливать массивным оружием. И уже даже в центре было страшно. Они боялись, конечно, за нас, но они сказали, что безопасность превыше всего и лучше нам в безопасную страну переехать", - рассказала Елена.

Им предложили пункт временного размещения в Нижнем Новгороде. Но у девочек не оказалось даже теплой одежды. Да и уезжать еще дальше от родителей было страшно. В итоге для них нашли место в Таганроге.

"Мы спокойно спали эту ночь. Отлично спали, потому в Донецке мы уже отвыкли от такого обычного хорошего сна", - говорит Елена.

Колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России в ближайшее время доставят 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва. Сегодня в Ростов прибыла и первая партия грузов от Российского Красного Креста.

"Очень приятно видеть, что по всей стране сотни организаций, тысячи неравнодушных граждан отзываются на наш призыв поучаствовать в акции "Мы вместе", помочь вынужденным переселенцам", - заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Вынужденных переселенцев уже принимают шесть регионов России. В любое время готовы подключится еще 44 субъекта. Пункты размещения уже подготовлены.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

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