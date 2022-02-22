ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров указал на беспомощность ЕС в украинском вопросе

13:12
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Евросоюз не может добиваться выполнения собственных решений

Евросоюз показал неспособность добиваться выполнения собственных решений. Это относится и ко внутриукраинскому кризису, заявил глава МИД России. Сергей Лавров указал на беспомощность ЕС.

Вашингтон не отменил запланированную встречу Блинкена с Лавровым
Лавров призвал Запад к диалогу "по понятиям"

"Та неспособность добиваться своих собственных решений весьма и весьма показательна. Кстати, это не только касается внутриукраинского кризиса, где Евросоюз провалился со своими "гарантиями", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим, по словам Лаврова, у России накапливается все больше сомнений в способности ЕС выступать посредником. Хотя сам Евросоюз пытается именно так себя позиционировать, но он не может достичь какого-либо мало-мальски значимого результата, подчеркнул российский министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.