Лавров указал на беспомощность ЕС в украинском вопросе

Евросоюз не может добиваться выполнения собственных решений

Евросоюз показал неспособность добиваться выполнения собственных решений. Это относится и ко внутриукраинскому кризису, заявил глава МИД России. Сергей Лавров указал на беспомощность ЕС.

"Та неспособность добиваться своих собственных решений весьма и весьма показательна. Кстати, это не только касается внутриукраинского кризиса, где Евросоюз провалился со своими "гарантиями", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим, по словам Лаврова, у России накапливается все больше сомнений в способности ЕС выступать посредником. Хотя сам Евросоюз пытается именно так себя позиционировать, но он не может достичь какого-либо мало-мальски значимого результата, подчеркнул российский министр.

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