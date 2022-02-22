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Россия призвала другие страны последовать ее примеру и признать ДНР и ЛНР

13:25
  • вторник
  • 22 февраля 2022

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса

Решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является единственно возможным в сложившейся ситуации. Россия призывает другие государства последовать этому примеру. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном во вторник, 22 февраля.
Обращение Владимира Путина к россиянам. Полное видео

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в 2014 году после "кровавого антиконституционного переворота в Киеве" к власти на Украине при активной поддержке Запада пришли радикально настроенные националисты. Жители Донбасса выразили несогласие с их политикой и, отстаивая свои законные права и интересы, провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики, напомнил МИД России.

Украинские власти развязали в отношении республик Донбасса гражданскую войну в стремлении силой вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. Благодаря участию Москвы и других международных посредников были заключены Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Однако Киев саботировал их выполнение.

Исходя из гуманитарных соображений и стремления защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН и других международных документов.

Россия призывает другие государства последовать ее примеру, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Тем временем член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре заявил, что Запад получил по заслугам с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик "за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны".

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