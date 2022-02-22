Зеленский подумает о разрыве дипотношений с Россией

Такой запрос украинскому лидеру направил МИД Украины

МИД Украины направил Владимиру Зеленскому запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Украинский лидер подтвердил, что получил обращение.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и России. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны России", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом (цитата по "Интерфакс").

Также Зеленский заявил, что верит в то, что войны Украины с Россией не будет. Как и дальнейшей эскалации конфликта. В противном случае в стране будет введено военное положение, заявил украинский президент.

Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Церемония прошла в Кремле и транслировалась в прямом эфире. Участие в ней приняли главы ЛНР И ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Одновременно с указами были подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и обеими республиками. Перед тем, как указы были подписаны, Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором подробно объяснил свои решения. Президент коснулся и истории украинской государственности, и тех драматических трансформаций, которые страна переживала в последние десятилетия при участии зарубежных стран.

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