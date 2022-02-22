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Россиянам предложили начать планировать турпоездки в Италию

13:47
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Туристам вернут возможность посещать эту страну

Россияне получат больше возможностей посетить Италию после изменения правил въезда в это государство. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
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Итальянские власти решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 после 31 марта. Поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Италией осуществляется, как только начнется выдача туристических виз всем заявителям и будут упрощены правила въезда, даже без чартерных рейсов туроператоры смогут начать формировать туристический продукт, заявил Горин.

В настоящее время россияне могут въехать в Италию только по учебе, работе и медицинским целям, а также по деловому приглашению сроком до 120 часов.

Эксперт оценил как очень высокий спрос россиян на турпоездки в Италию. Статистика показывает, что 70-80% туристов не меняют направления и ожидают открытия "своей" страны, цитирует Горина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали доступны новые направления для путешествий в период в пандемии. Так, на Филиппины теперь пускают привитых и с отрицательным ПЦР-анализом, карантин соблюдать не нужно. Вьетнам разрешил въезд для переболевших коронавирусом.

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