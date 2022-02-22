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Зеленский заявил о готовности ввести военное положение на Украине

13:37
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Президент Украины получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией

Решение Москвы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик создает юридические основания для "дальнейшей вооруженной агрессии" России против Украины, заявил украинский президент. Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией.

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"Считаем, что этим решением Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные... международные обязательства", - сказал украинский лидер на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Зеленского, в случае "мощной войны" против Украины он готов ввести военное положение в стране. В то же время, отметил украинский лидер, он верит, что войны не будет. Президент призвал Запад незамедлительно ввести санкции против Росии, которые, по мнению Зеленского, должны включать полную остановку "Северного потока - 2", передает ТАСС.

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