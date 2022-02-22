Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Договоры вступят в силу с момента опубликования

Госдума России сразу в трех чтениях ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками.

Документ заключен на десять лет и вступает в силу с 22 февраля. Соглашение ратифицировано единогласно. "За" проголосовали 400 депутатов (88,9%), передает РИА Новости.

Раннее договор о дружбе и сотрудничестве с Россией ратифицировали парламенты Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты поддержали документ единогласно.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день глава государства подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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