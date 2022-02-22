МИД России прокомментировал возможность разрыва дипотношений с Украиной

О таком варианте ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский

Россия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Комментируя перспективы разрыва дипотношений, российский дипломат отметил, что "мы о таком решении не думаем, это не наш выбор".

Руденко также подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу с украинскими властями. При этом замминистра отметил, что не располагает информацией, пытались ли представители официального Киева связаться с Москвой после признания Россией независимости республик Донбасса, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Одновременно с указами были подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и обеими республиками.

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил запрос от украинского министерства иностранных дел на предмет возможного разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram