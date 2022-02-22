Мурашко отметил снижение числа госпитализаций с COVID-19

Только в десяти регионах идет прирост госпитализаций

В России за последнюю неделю фиксируется уменьшение числа пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется постоянное медицинское наблюдение. Как рассказал во вторник, 22 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко, показатель сократился на 22%.

При этом в 14 субъектах Российской Федерации отмечено сохранение прироста заболевших COVID-19, а в десяти регионах идет прирост госпитализаций таких пациентов.

В целом в стационарах проходят лечение 9% заболевших. Большинство из них не прошли вакцинацию, подчеркнул Мурашко. Из госпитализированных с коронавирусом пациентов 2,5% находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Министр отметил, что в стране достаточно коек для заболевших коронавирусом, а также хватает кислорода и медицинских препаратов.

Комментируя динамику заболеваемости коронавирусом в России, глава Минздрава отметил ее снижение у детей. В настоящее время госпитализированы более 8 тысяч маленьких пациентов с COVID-19, сообщает РИА Новости.

22 февраля в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России госпитализированы 17294 больных коронавирусом. Всего за 24 часа было зафиксировано 135172 случая заражения. Выздоровели за сутки 164293 человека. Скончались 796 заболевших.

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