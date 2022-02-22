В Кремле назвали предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

Москва готова объяснять мотивы своего решения

Реакция Запада на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик была ожидаема. В то же время, Москва готова терпеливо доносить до заинтересованных сторон свою аргументацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается их реакции, то она предсказуемая, прогнозируемая… Будем продолжать работать и терпеливо доносить нашу аргументацию", - сказал журналистам представитель Кремля. При этом Песков добавил, что Москва готова к диалогу – но не в формате переливания из пустого в порожнее.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Вашингтон после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, не обращался с предложением о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Российская сторона на открыта для контактов на всех уровнях, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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