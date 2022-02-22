ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина отозвала своего временного поверенного в России

14:21
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Для проведения консультации

МИД Украины отозвал временного поверенного в делах страны в России для проведения консультации.
Россия призвала другие страны последовать ее примеру и признать ДНР и ЛНР

Об этом "Интерфаксу" сообщили во внешнеполитическом ведомстве.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией. из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. На следующий день началась эвакуация мирного населения в российские регионы. 

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день глава государства подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, а также Россией и ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Посольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.