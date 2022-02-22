Украина отозвала своего временного поверенного в России

Для проведения консультации

МИД Украины отозвал временного поверенного в делах страны в России для проведения консультации.

Об этом "Интерфаксу" сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией. из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. На следующий день началась эвакуация мирного населения в российские регионы.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день глава государства подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, а также Россией и ЛНР.

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