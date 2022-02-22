Мединский назвал современную Украину "историческим фантомом"

Решение о признании ДНР и ЛНР соответствует самому "дыханию" истории
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил в беседе с журналистами во вторник, что решение Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР соответствует самому "дыханию" истории.
Как уточнил Мединский, в своем обращении глава государства не случайно напомнил известные исторические факты.
"Современное государство, которое мы привыкли называть Украиной, есть исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах", - заметил помощник президента (цитата по ТАСС).
По словам Мединского, история Украины - "это и есть сама русская история".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram