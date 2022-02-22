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Мединский назвал современную Украину "историческим фантомом"

14:12
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Решение о признании ДНР и ЛНР соответствует самому "дыханию" истории

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил в беседе с журналистами во вторник, что решение Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР соответствует самому "дыханию" истории.
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Как уточнил Мединский, в своем обращении глава государства не случайно напомнил известные исторические факты.

"Современное государство, которое мы привыкли называть Украиной, есть исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах", - заметил помощник президента (цитата по ТАСС).

По словам Мединского, история Украины - "это и есть сама русская история".

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