"Крайне нежелательно": Кремль о разрыве дипотношений с Украиной

Российская сторона остается открытой для дипломатических контактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой.

"Естественно, российская сторона на всех уровнях остается открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что разрыв дипотношений с Украиной "крайне нежелателен", так как это еще сильнее осложнит отношения двух государств.

Кроме того, Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали. Нынешнюю ситуацию в Донбассе пресс-секретарь назвал неспокойной.

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