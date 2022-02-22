Шольц: сертификация "Северного потока - 2" будет остановлена

Минэкономики ФРГ получило соответствующие указания

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что сертификация газопровода "Северный поток - 2" будет остановлена, передает ТАСС.

Уточняется, что Минэкономики ФРГ уже получило соответствующие указания.

Как добавил Шольц, реакция на признание Россией независимости ДНР и ЛНР будет сплоченной и целенаправленной, действия Москвы "не останутся без последствий". Вместе с тем канцлер подчеркнул, что Берлин считает "нормандский формат" важным, намерен продолжать его использовать.

Строительство "Северного потока - 2", газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии, полностью завершилось 10 сентября. До сегодняшнего дня продолжался процесс сертификации.

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