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Песков: эвакуация из республик Донбасса носит временный характер

14:35
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Принятые решения обеспечат безопасность ДНР и ЛНР

Принятые накануне решения  о признании ДНР и ЛНР помогут восстановить спокойствие и обеспечить безопасность жителей этих республик. Пока же там неспокойно, люди продолжают приезжать в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Несмотря на вчерашние новости, вчерашние решения, ситуация все-таки по-прежнему неспокойна, и многие граждане испытывают чувство опасности и поэтому принимают решение временно переехать в Россию", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что российские власти выплачивают по 10 тысяч рублей каждому беженцу. Их пребывание на территории России, по словам пресс-секретаря президента, носит временный характер: принятые решения помогут восстановить спокойствие в республиках, передает комментарий Пескова "Интерфакс".

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