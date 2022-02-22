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Роспотребнадзор анонсировал пересмотр мер против COVID-19 в общепите и в школах

14:25
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Этому способствует улучшение эпидситуации

Роспотребнадзор может смягчить рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в общественных и учебных учреждениях. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.
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Попова сообщила, что Роспотребнадзор готовит материалы по корректировке ограничительных мер в учреждениях культуры, фитнес-центрах, заведениях общественного питания. По словам главы ведомства, там "можно пересмотреть наши рекомендации", однако это касается только "той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом омикрон".

Также главный санитарный врач России допустила пересмотр профилактических мер, действующих в учебных заведениях. В школах во время снижения заболеваемости можно пересмотреть требования о том, что каждый класс должен находиться во время учебы только в одном кабинете.

При этом Попова подчеркнула, что улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации или полной отмены профилактических мер. Сегодня их следует соблюдать неукоснительно, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России за последнюю неделю фиксируется уменьшение на 22% числа пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется постоянное медицинское наблюдение. Также снижается заболеваемость коронавирусом у детей.

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