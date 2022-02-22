Володин призвал верить в рубль

Экономика России поступательно развивается

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил во вторник в беседе с журналистами, что экономика России поступательно развивается и справляется с вызовами.

"Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - добавил председатель нижней палаты парламента, которого цитирует ТАСС.

Ранее во вторник рубль на торгах Московской биржи после попытки коррекции усилил падение. По данным на 10:10, доллар стоил 80,45 рубля, евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля прошлого года.

Падение происходит на фоне признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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