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УЕФА отказался отбирать у России финал Лиги чемпионов

15:00
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город и страну в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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В УЕФА подчеркнули, что постоянно и тщательно следят за ситуацией, однако сейчас планов переносить финал турнира из России нет. Согласно плану, матч должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, сообщает The Guardian.

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что подготовка к матчу ведется в прежнем режиме. УЕФА не сообщал о желании перенести игру в другой город, цитирует Сорокина РИА Новости.

В Госдуме также скептически оценили вероятность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга в связи с признанием Россией независимости республик Донбасса. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев назвал вбросами сообщения о возможной замене города-хозяина матча и призвал "отказаться от фейковых новостей", сообщает РИА Новости.

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