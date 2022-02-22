УЕФА отказался отбирать у России финал Лиги чемпионов

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город и страну в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В УЕФА подчеркнули, что постоянно и тщательно следят за ситуацией, однако сейчас планов переносить финал турнира из России нет. Согласно плану, матч должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, сообщает The Guardian.

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что подготовка к матчу ведется в прежнем режиме. УЕФА не сообщал о желании перенести игру в другой город, цитирует Сорокина РИА Новости.

В Госдуме также скептически оценили вероятность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга в связи с признанием Россией независимости республик Донбасса. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев назвал вбросами сообщения о возможной замене города-хозяина матча и призвал "отказаться от фейковых новостей", сообщает РИА Новости.

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