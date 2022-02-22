Госдума повысила штраф для зацеперов

Сейчас он составляет всего 100 рублей

Во вторник Государственная дума в первом чтении приняла закон об увеличении штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет в том числе о противоправном проезде снаружи поездов. Штраф планируется увеличить до 4 тысяч рублей (сейчас - 100 рублей).

Авторы проекта отмечают, что нынешнее наказание не менялось на протяжении двух десятилетий и явно не соразмерно степени общественной опасности зацепинга.

Изменения предлагается внести в часть первую статьи 11.17 Кодекса об административных правонарушениях.

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