Мишустин оценил возможность смягчения антиковидных ограничений

Меры могут ослабить с учетом особенностей "омикрона"

Смягчение мер, введенных из-за пандемии коронавируса, можно и нужно рассматривать. Однако смягчение антиковидных ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Главное здесь - защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Премьер прокомментировал высказывание главы Роспотребнадзора. Анна Попова допустила смягчение эпидемиологических требований в России с учетом особенностей "омикрона". В то же время, улучшение ситуации с ковидом не является основанием для отказа от вакцинации, приводит слова Поповой ТАСС.

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