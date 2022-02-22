ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин оценил возможность смягчения антиковидных ограничений

15:14
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Меры могут ослабить с учетом особенностей "омикрона"

Смягчение мер, введенных из-за пандемии коронавируса, можно и нужно рассматривать. Однако смягчение антиковидных ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России
Мишустин разъяснил порядок индексации пенсий военным пенсионерам

"Главное здесь - защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Премьер прокомментировал высказывание главы Роспотребнадзора. Анна Попова допустила смягчение эпидемиологических требований в России с учетом особенностей "омикрона". В то же время, улучшение ситуации с ковидом не является основанием для отказа от вакцинации, приводит слова Поповой ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Карантин в Москве
Карантин в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.