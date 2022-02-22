В Совфеде оценили риски полномасштабной войны с Украиной

Западу пора перестать нагнетать напряженность

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР главным фактором деэскалации напряженности в Донбассе.

"Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России", - уточнил сенатор (цитата по ТАСС).

При этом заместитель председателя верхней палаты парламента призвал страны Запад перестать нагнетать напряженность, а народ Украины - осознать губительность нынешней политики киевских властей.

Кроме того, парламентарий высказал слова благодарности "выстоявшим сложнейшие восемь лет" жителям Донецка и Луганска.

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