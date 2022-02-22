Путин ответил на обвинения в имперских амбициях

Такие обвинения появились после признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Сообщения о том, что Россия якобы стремится восстановить империю в соответствующих границах, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин напомнил о подписанных им указах о признании независимости республик Донбасса и рассказал, что за этим последовали спекуляции "на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах".

Российский лидер напомнил, что после распада СССР Россия признала новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве.

Спекуляции об имперских амбициях России абсолютно не соответствуют действительности, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Одновременно с указами были подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и обеими республиками.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада на это событие — предсказуемая и прогнозируемая. Однако в Москве намерены "продолжать работать и терпеливо доносить нашу аргументацию".

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