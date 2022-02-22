Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

Сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами
В ходе внепланового заседания во вторник Совет Федерации единогласно ратифицировал внесенные президентом договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Уточняется, что сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами.
Согласно документам, стороны будут строить свои отношения на принципах равноправия и невмешательства, мирного урегулирования споров, взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.
Договоры охватывают в том числе сферы обороны, экономики, защиты прав этнических меньшинств. Заключаются они сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram