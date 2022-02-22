Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

Сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами

В ходе внепланового заседания во вторник Совет Федерации единогласно ратифицировал внесенные президентом договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Уточняется, что сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами.

Согласно документам, стороны будут строить свои отношения на принципах равноправия и невмешательства, мирного урегулирования споров, взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.

Договоры охватывают в том числе сферы обороны, экономики, защиты прав этнических меньшинств. Заключаются они сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.

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