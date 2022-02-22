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Путин: Россия поддерживает суверенитет республик бывшего СССР

15:37
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Украина - исключение

Москва, принимая решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, ожидала комментариев о "восстановлении империи".  Однако это не более чем спекуляции: Россия признает политические реалии, сложившиеся после распада СССР, заявил российский президент Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет всех республик бывшего Советского Союза. Что касается ситуации с Украиной – то это исключение. Такой характер отношений Москвы и Киева связан с тем, что украинская власть находится под внешним управлением, пояснил российский лидер.

"Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно… К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло", - заявил Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.

Президент России 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР и подписал соответствующий указ. Путин объяснил это решение угрозой, которой подвергается население республик из-за действий Украины, передает ТАСС.

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