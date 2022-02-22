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Медведев рассказал о теневом бизнесе в сфере миграции в России

15:42
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Борьбе с нелегальной миграцией следует уделять особое внимание

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране присутствует обширный теневой бизнес нелегальных миграционных услуг.
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"Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, регистрациях по месту проживания", - отметил зампред СБ, которого цитирует РИА "Новости".

По словам Медведева, только за 2021 год почти полмиллиона иностранцев оформили поддельную регистрацию.

"По всей вероятности, это вершина айсберга", - указал он.

Как добавил Медведев, борьбе с нелегальной миграцией следует уделять особое внимание.

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