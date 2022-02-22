Медведев рассказал о теневом бизнесе в сфере миграции в России

Борьбе с нелегальной миграцией следует уделять особое внимание

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране присутствует обширный теневой бизнес нелегальных миграционных услуг.

"Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, регистрациях по месту проживания", - отметил зампред СБ, которого цитирует РИА "Новости".

По словам Медведева, только за 2021 год почти полмиллиона иностранцев оформили поддельную регистрацию.

"По всей вероятности, это вершина айсберга", - указал он.

Как добавил Медведев, борьбе с нелегальной миграцией следует уделять особое внимание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram