Дочь Заворотнюк "совсем скоро" улетит из России

Анна отправится в путешествие

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вновь отправится в отпуск. Пару недель назад 26-летняя блогерша вернулась из ОАЭ, а сейчас она готовится к новой поездке. Об этом модель сообщила сама во время общения с подписчиками блога в Instagram. "Совсем скоро", — коротко написала Анна, не уточнив деталей.

Как пишет KP.RU ("Комсомолка"), в октябре прошлого года Анна Заворотнюк побывала в Стамбуле, затем она поехала в Будапешт и Вену. Накануне Нового года Анна улетела с друзьями на Мальдивы. А несколько недель назад Заворотнюк улетела в Дубай.

Ранее Анна говорила, что на фоне болезни матери у него развилась депрессия. "Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - заявила Заворотнюк. Она поделилась своим диагнозом: угнетенное настроение, тревога, панические атаки.

Официально о состоянии матери Анны ничего не сообщается. Известно лишь, что Анастасия серьезно больна. СМИ пишут, что Заворотнюк лечит рак мозга. Недавно в Сети появился кадр, на котором можно увидеть, как артистка изменилась за время болезни.

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