Британия вводит санкции против пяти российских банков

Под ограничения также попали Тимченко и Ротенберги
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков, передает ТАСС. В частности, Британия замораживает активы банка "Россия", ПАО "Промсвязьбанк", Индустриального сберегательного банка.
Кроме того, под ограничительные меры попали предприниматели Геннадий Тимченко, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Им запрещен въезд в Британию, введен запрет на бизнес с ними.
Также Джонсон сообщил, что на территории признанных Россией ДНР и ЛНР находятся российские военные и это является "вторжением".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram