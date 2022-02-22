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Британия вводит санкции против пяти российских банков

16:04
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Под ограничения также попали Тимченко и Ротенберги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков, передает ТАСС. В частности, Британия замораживает активы банка "Россия", ПАО "Промсвязьбанк", Индустриального сберегательного банка.
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Кроме того, под ограничительные меры попали предприниматели Геннадий Тимченко, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Им запрещен въезд в Британию, введен запрет на бизнес с ними.

Также Джонсон сообщил, что на территории признанных Россией ДНР и ЛНР находятся российские военные и это является "вторжением".

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.

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