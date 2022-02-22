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Meta и Zoom начали исполнять "закон о приземлении"

16:01
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Иностранные IT-компании должны открыть представительство в России

Компании Meta Platforms и Zoom Video Communications приступили к исполнению требований российского законодательства в части об открытии в стране своих представительств. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказали в Роскомнадзоре.
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В ведомстве уточнили, что Meta Platform направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном интернет-сайте Роскомнадзора.

Компания Zoom Video Communications зарегистрировала личный кабинет на портале ведомства, а также занимается созданием формы обратной связи и рассматривает вопрос открытия представительства на территории России, цитирует Роскомнадзор АГН "Москва".

Президент России Владимир Путин подписал "закон о приземлении" в 2021 году. Документ обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в стране представительства.

В Роскомнадзоре заявили, что в России до конца февраля разработают наказание для IT-компаний, которые нарушают требования закона о "приземлении". Среди возможных принудительных мер – запрет рекламы, ограничение денежных переводов, запрет на поисковую выдачу, частичное ограничение доступа к ресурсу.

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