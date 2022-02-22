Группа журналистов попала под обстрел в ДНР

Стреляли из противотанковых гранатометов

Украинские силовики обстреляли группу журналистов под Горловкой. Сотрудники СМИ из ДНР, США, Италии и России прибыли на место утреннего происшествия, где подорвался на мине автомобиль с мирными жителями.

"Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе", - сообщил фотокорреспондент Александр Гаюк.

В группе, кроме Гаюка, были американец Патрик Ланкастер, итальянец Витторио Ранжелони и россиянка Надежда Чичерова. Ранжелони рассказал, что их обстреляли из станковых противотанковых гранатометов. Найти укрытие им помогли сотрудники МВД, журналисты укрылись в старом окопе, передает Донецкое агентство новостей.

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