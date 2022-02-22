"Выкурили нас вчера": что беженцы говорят о ситуации в Донбассе

Границу с Россией пересекли уже более 80 тысяч человек

Из населённых пунктов Донбасса, которые находятся под постоянными обстрелами украинских силовиков, продолжают эвакуировать мирных жителей в Россию. Только по Донецку сегодня было выпущено 5 снарядов из установок "Град". К нам в страну из зоны конфликта прибыли уже свыше 80 тысяч человек. Это в основном дети. Их приняли у себя 15 регионов.​

Николай Харченко с трудом подбирает слова. Из родного Луганска убегать пришлось в панике. Обстановка страшная: обстрелы велись ежедневно.

"Сидели на насиженных местах и выкурили нас вчера... Очень тяжёло говорить об этом. Нацики и бандерюгаки, все границы перешли!" – сказал Николай Харченко.

Вместе с собой в Россию перевёз всю семью. Жена, дочери и маленький внук - все рядом. На территорию Саратовской области прибыло более 500 граждан республик ЛНР и ДНР. Половина – несовершеннолетние.

Первый поезд с вынужденными переселенцами с Донбасса доехал до Нижнего Новгорода. Это более тысячи беженцев. Из окон с любопытством выглядывают совсем маленькие пассажиры. Они счастливы, наконец улыбаются. Ужасы войны позади.

У многих на родине остались семьи. Связаться с ними и задать простой вопрос - как дела пока возможности нет. Приветы родным приходится посылать через журналистов.

"Мам, пап, если вы нас видите - у нас всё хорошо! Мы живы, здоровы, добрались благополучно! Я не захожу в эти новости, но вот соседи по вагону рассказывали, что там ужасные вещи творятся. Школы страдают сильно, жилые дома. Мародёрства начинаются, говорят", - говорит Елена Зорина.

До Нижнего добирались почти трое суток. Невероятно утомительное путешествие. Тем более, когда ехать приходится с маленькими детьми.

"Ребёнок плачет, ему постоянно чего-то не хватает. Побегать где-то. Поиграться. Нет игрушек. Мы собирались очень быстро, ничего не успели взять. Поэтому с ребёнком очень тяжело", - сказала Эля Терентьева.

На вокзале вынужденных переселенцев встречают сотрудники МЧС, медработники и волонтёры. Впрочем, и сами люди за время длительного путешествия уже успели перезнакомиться. Здесь жители разных районов Донбасса, но вот эмоции у всех одни. Невозможно привыкнуть к жизни в зоне боевых действий, даже если они идут уже 8 лет. Новость о признании независимости родных республик - словно долгожданный глоток свободы от бесконечных обстрелов и бомбёжки.

"Наконец-то мы признанные республики! Это очень радует, что мы не какие-то отдельные, а всё-таки граждане своих республик! Что мы не какой-то мусор!" – говорит Екатерина Бондаренко.

"Мы сегодня прыгали до потолка - узнали! Мы хотим, чтобы изменилось. Чтобы мы не боялись выстрелов. Мы каждый день слышим выстрелы, бабаханье. Эти 8 лет. У нас под Дебальцево они рядом стоят – бабахают", - сказала Екатерина Карташова.

За эти пару дней границу пересекли уже более 80 тысяч беженцев. У некоторых в России родственники, но многие бегут в никуда. Насколько страшно им было там - дома. Елена и Оксана - сестры. Одной – 20 лет, другой – 16. Они впервые уехали так далеко от дома без родителей. Маме и папе пришлось остаться в родном Донецке.

"Окраины Донецка начали обстреливать массивным оружием. И уже даже в центре было страшно. Они боялись, конечно, за нас, но они сказали, что безопасность превыше всего и лучше нам в безопасную страну переехать", - сказала Елена.

Ещё один поезд с жителями Донбасса прибыл рано утром в Подмосковье. В спецсоставе - 20 вагонов. Олег Владимирович хоть и вынужден отмечать свой 80-летний юбилей вдали от родного дома - не жалуется. Главное, что теперь он в безопасности.

"Прекрасно добрались! Просто замечательно! Мы же в Россию едем - поэтому это не тяжело", - рассказал Олег Леонидов.

Первую тысячу беженцев разместят в нескольких городах Подмосковья. Специальные пункты подготовлены. На местах всю необходимую помощь готовы оказать психологи и медики. Чтобы люди, наконец, смогли вздохнуть и забыть о пережитых ужасах войны.

Александра Сергомасова, Егор Киселёв, Никита Васильев, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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