Санкции против банков и угроза "Севпотоку": главное о реакции на решение Путина

В адрес Москвы полетели новые обвинения и угрозы после того, как президент признал ДНР и ЛНР

Реакция Запада на историческое решение Владимира Путина оказалась вполне предсказуемой. Как только указы о признании независимости ДНР и ЛНР были подписаны, в адрес Москвы полетели новые обвинения и угрозы. В Европарламенте даже заявили, что такой шаг поставил под сомнение престиж нашей страны на международной арене. Киев обещает разорвать дипломатические отношения с Москвой, а Брюссель и Вашингтон уже анонсировали очередные антироссийские санкции.

Обращение президента России в прямом эфире показывают все ведущие телеканалы планеты. А новость о признании независимости ЛНР и ДНР - на первых страницах всех мировых газет. Причем, западные СМИ, годами молчавшие обо всех преступлениях украинских силовиков на Донбассе, теперь, конечно, заговорили о нарушении Москвой международного права. Это тезис, активно навязываемый Вашингтоном. Вот и постпред США в Совбезе ООН, заседание которого созвали сразу после речи Владимира Путина, обвиняет Москву в нарушении Минских соглашений. Словно позабыв, что исполнять их должна была Украина. А не Россия, которая вообще не является стороной конфликта.

"Путин уже объявил, что разместит российские войска в этих регионах. Он называет их миротворцами. Это нонсенс! Мы знаем, кто они на самом деле!" – сказала Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН.

Вашингтон, ожидаемо, обещает ответить санкциями. Первый пакет ограничений уже опубликован. Указом за подписью Байдена запрещается инвестировать в ЛНР и ДНР, ввозить или вывозить товары и технологии. При этом, как цитирует пресса источник в администрации американского президента, Вашингтон по-прежнему не планирует отправлять войска на Украину. И готов продолжать дипломатию. Но ведь и Москва - отметил российский постпред в ООН - по-прежнему ей привержена. С одной только поправкой.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", - сообщил Василий Небензя.

Готовят пакет антироссийских санкций и в Евросоюзе. Как уже сообщают источники: они не будут более жесткими, чем в 2014 году. Но, вероятно, затронут банковский сектор.

"Мы подготовили пакет санкций, которые будут обсуждаться с министрами иностранных дел ЕС. Решение за ними. Хочу лишь сказать: то, что сделала Россия, противоречит ее международным обязательствам. Способствует дальнейшей эскалации конфликта. И встретит наше сильное сопротивление", - пообещал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.

За введение санкций уже выступили Франция, Нидерланды, Италия, Румыния, Польша. Против высказалась Венгрия. Присоединиться к ЕС готова Швейцария. А Берлин в дополнение к общеевропейским ограничительным мерам вводит свои.

"Я попросил Министерство экономики отозвать отчет о безопасности "Северного потока-2". Это может звучать несколько бюрократически. Но на самом деле это первый необходимый шаг для того, чтобы гарантировать, что газопровод не может пройти сертификацию в настоящий момент. А без сертификации "Северный поток-2" не сможет работать", - заявил канцлер германии Олаф Шольц.

Как уже заявили в Минэкономики ФРГ: теперь ведомство заново оценит "Северный поток-2". Впрочем, предыдущая экспертиза не выявила никаких нарушений. И тут вряд ли что-либо изменилось.

При этом, отметил немецкий канцлер, Берлин по-прежнему против поставок вооружения Киеву. На что там, видимо, надеялись. Президент Владимир Зеленский накануне ночью долго тянул с обращением. Потом призвал украинцев не бояться, стоя на фоне уже устаревшей карты страны. А этим утром выглядел откровенно потерянным и уставшим.

"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Это точно. Хочу вам сказать, что ко мне пришел запрос… Запрос от… Министерства иностранных дел. Чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатический отношений между Украиной и Российской Федерацией. И я сразу же после нашей пресс-конференции буду рассматривать это предложение. И не только это предложение", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В числе таких, кстати, было и предложение об эвакуации. Белый дом, сообщают СМИ, призывал Зеленского переехать из столицы во Львов в целях безопасности. США продолжают продвигать абсурдную идею о марш-броске российской армии на Киев. Впрочем, заявил сегодня украинский лидер, сам он в полномасштабную войну не верит. И военное положение объявлять не будет. Но что делать теперь, когда Киев все эти 8 лет по сути сам подталкивал Москву к такому шагу, украинские власти не знают.

А потому предпочитают упражняться в агрессивном патриотизме. Вот, например, Виталий Кличко, всерьез нацелившийся стать следующим президентом Украины, решил поразить мир удивительным историческим фактом. "Русь была Киевской. А Киев был ее столицей. Пока где-то там еще были болота. И никто и не думал, что на них когда-то появится Москва", - заявил Кличко.

В стороне от вновь разгорающейся антироссийской истерики, разумеется, не смог остаться и Лондон. Британский кабмин вводит санкции против 5 российских банков. В их число попали банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и банк "Черное море". А премьер Борис Джонсон пугает: дальше - больше.

"Это только первая часть пакета санкций, которые мы вводим. Потому что, полагаю, иррациональное поведение России продолжится. К сожалению, все пессимистичные прогнозы Великобритании оправдались. И я боюсь, что президент Путин готовится к полномасштабному вторжению в Украину", - сообщил Борис Джонсон, британский премьер.

Но антироссийскую истерику поддерживают далеко не во всем мире. Так, МИД Китая призвал проявлять сдержанность и устранять разногласия путем переговоров. Независимость ЛНР и ДНР уже признали Венесуэла, Никарагуа, Куба. Решение также поддержали Южная Осетия, Абхазия. А президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение Владимира Путина полностью поменяло мировой порядок.

На агрессивную риторику Запада, разумеется, реагируют и рынки. Во вторник торги открылись падением ведущих российских индексов. Вырос курс доллара и евро. Впрочем, как заверили в Центробанке, у России есть все возможности, чтобы держать ситуацию под контролем. А правительство, заявил еще накануне премьер России Михаил Мишустин, готовилось к возможному введению Западом санкций. И уже проработало все необходимые меры по защите нашей экономики.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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