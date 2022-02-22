"Решение Путина мобилизовало россиян": депутаты высказались о признании ЛДНР

Ситуация в Донбассе сейчас критическая, и Россия больше не могла медлить, пояснили парламентарии

Совет Федерации ратифицировал договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Решение поддержали 155 сенаторов. Ранее документы о признании независимости ДНР и ЛНР единогласно одобрила Госдума. И сегодня же это сделали парламентарии в Донецке и Луганске.

Договоры о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками депутаты Госдумы утверждают абсолютным большинством голосов. Включая и поправку главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, согласно которой оба документа вступают в силу с момента принятия. То есть с сегодняшнего числа.

"Решение принято. И можно сказать, что это решение мобилизовало. Мобилизовало народ России. Ну, как вот не помочь людям, которые оказались в очень трудном положении", - заявил Владимир Васильев, глава фракции "Единая Россия".

"Я поздравляю всех, кто принял это решение. И благодарен всем членам Совета безопасности, которые вчера единогласно высказали эту точку зрения", - сообщил Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

Ситуация в Донбассе сейчас критическая, поясняют парламентарии. Гибнут мирные граждане. Разрушены дома, повреждены детсады и школы. В такой ситуации Россия больше не могла медлить.

"Если представим себе виртуальные весы и на одной чаше - боязнь такого противостояния, каких-либо последствий, в том числе непростых, а на другой чаше весов - человеческие жизни, то для России всегда был важен именно этот приоритет", - сообщил Леонид Слуцкий, депутат фракции ЛДПР, председатель комитета ГД по международным делам.

"Я уверен, что сегодняшнее решение Государственной думы обязательно поддержит весь народ Российской Федерации", - заявил Сергей Миронов, лидер "Справедливой России".

"Безусловно, мы поддерживаем это решение, потому что демократия происходит тогда, когда на этапе обсуждения высказываются разные позиции", - убежден Владислав Даванков, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди".

Однако депутаты Госдумы, а затем и члены Совета Федерации еще неделю назад сошлись во мнении, что Россия обязана действовать, защищая русских в Донбассе, многие из которых, кстати, имеют российское гражданство.

"Это было долгожданное решение. И не только жителями Луганска и Донецка, которые вчера вышли все на площадь и радовались, что Россия их защитила. Но это было и настроение нашего общества, наших людей, которые требовали от власти защитить наших соотечественников", - сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

"Эти решения в основе своей несут мир. Предотвращают гуманитарную катастрофу. И мир не только в Донецкой и Луганской народных республиках, а в целом в Европе", - заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Ратификация сегодняшних договоров о дружбе между Россией, ЛНР и ДНР стали продолжением вчерашних, без преувеличения, исторических событий. А именно подписания президентом указов о признании независимости этих народных республик Донбасса.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной республики и Луганской народной республики", - объявил накануне Владимир Путин.

Чуть позже сканы этих документов распространили информационные агентства. В них, помимо прочего, есть и пункт, касающийся военной помощи народным республикам Донбасса. Но только в случае обращениях их руководства за этим. Впрочем, пока таких просьб, подчеркнули сегодня в Кремле, не поступало.

"Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. В зависимости от обращений глав этих республик. Исходя из целесообразности. Еще раз повторяю - главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которое постоянно подвергается провокациям и агрессивным действиям со стороны ВСУ", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Требование немедленно прекратить этот геноцид содержалось и в обращении президента России, посвященном признанию ЛДНР. В нем Путин, вновь напомнил, и о том как появилось на свет украинское государство. Это произошло во многом благодаря большевикам и непосредственно Ленину. Однако про эти факты нынешние власти в Киеве предпочитают не вспоминать.

"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать - Украина имени Владимира Ильича Ленина. А сейчас благодарные потомки посносили все памятники Ленину, это у них декоммунизация называется, вы хотите декоммунизации? Ну, что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути, мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декомунизация", - сказал Путин.

Отреагировал Путин и на совсем уж безумную идею официального Киева - выход из Будапештского соглашения и создание ядерного оружия. Такие технологии на Украине, безусловно, есть. Остались после развала Советского Союза. Равно, как и специалисты. Ни для кого не секрет, что они помогали создавать ракеты с ядерными боеголовками Ирану, Пакистану и Северной Корее.

"Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду их сейчас называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого мы тоже не должны исключать. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - сообщил президент России.

Все это четкие сигналы, которые были направлены прежде всего украинским властям. В Москве все же рассчитывают на их благоразумие и в плане НАТО, и в плане республик Донбасса, независимость которых уже признала не только Россия, но и ряд других стран. Причем в тех границах, которые записаны в конституциях этих двух новых государств. А они гораздо шире той территории, которую на данный момент контролируют власти ЛДНР.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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