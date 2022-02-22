Пушилин не исключил обращения к России за военной помощью

Пока что в Донбассе рассчитывают на свои силы

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в настоящий момент в конфликте с Киевом Донбасс рассчитывает в первую очередь на себя.

"Дальше мы будем смотреть по ситуации - конечно, не исключаем, что в один из моментов мы вынуждены будем обратиться за помощью к Российской Федерации", - уточнил глава ДНР в эфире канала "Россия-24".

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, в свою очередь, отметил в беседе с журналистами, что военная помощь ДНР и ЛНР предусмотрена договором.

"Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.

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