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ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

16:47
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Впервые с 2018 года

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", передает "Интерфакс".
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"Впервые с 2018 года противник применил РСЗО: в 15:10 по Донецку (Киевский район) выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по городу было выпущено также 12 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Прежде в регионе произошло резкое обострение. В республиках объявили эвакуацию и всеобщую мобилизацию.

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