Российские гимнастки пропустят этап Гран-при в Киеве

В федерации художественной гимнастики сослались на политическую ситуацию
Сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Гран-при в Киеве. Об этом сообщила президент федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. В беседе с РИА Новости она сослалась на ухудшение отношений между Россией и Украиной.
Киевский этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет с 14 по 15 марта.
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