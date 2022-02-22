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Российские гимнастки пропустят этап Гран-при в Киеве

16:48
  • вторник
  • 22 февраля 2022

В федерации художественной гимнастики сослались на политическую ситуацию

Сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Гран-при в Киеве. Об этом сообщила президент федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. В беседе с РИА Новости она сослалась на ухудшение отношений между Россией и Украиной.

Киевский этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет с 14 по 15 марта.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Запад в ответ анонсировал новые антироссийские санкции.

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