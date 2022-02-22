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Собянин отметил устойчивый тренд снижения уровня износа сетевого хозяйства Москвы

16:55
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Мэр одобрил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2022 год

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации госпрограммы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в 2021 году и планах на 2022 год. Об этом пишет mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обсуждения вопроса отметил устойчивый тренд снижения уровня износа сетевого хозяйства столицы. Он одобрил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2022 год.

В 2021 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями ("Мосводоканал", "Мосгаз", "Мосэнерго") продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.

За прошлый год построено и реконструировано порядка двух тысяч километров инженерных сетей, в результате чего снижен средний износ инженерной инфраструктуры.

Для инженерного хозяйства Москвы знаковыми событиями стали:

  • капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ им. Боткина и других медицинских учреждений;
  • завершение 1-го и 2-го этапов масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений;
  • реконструкция газопроводов-дюкеров "Тушинский" и "Рубцовский", а также строительство ГРП "Ликовский" для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО);
  • оборудование архитектурно-художественной подсветкой дома № 14 на Тверской улице, в котором в начале XX века был открыт магазин-гастроном "Елисеевский".
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