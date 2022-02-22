Житель Волгограда инсценировал похищение, чтобы его не уволили

Возбуждено уголовное дело

Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение о похищении.

Уточняется, что изначально мужчина без уважительной причины пропустил рабочие дни с 11 по 20 января.

"С целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие на рабочем месте мужчина решил заведомо ложно сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали", - рассказали в СК.

Следователи распознали ложь, мужчина сознался, что все выдумал.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Прогульщику теперь грозит до двух лет тюрьмы.

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