Минздрав продлил срок действия справок для иностранцев

Ведомство выпустило соответствующий приказ

Как следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации приказа Министерства здравоохранения, были внесены изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, а также на наркотики.

В частности, срок действия медицинских заключений и сертификатов продлевается до года (прежде было 3 месяца). Вступает в силу документ с 1 марта 2022-го.

В ведомстве уточнили, что отныне будут учитываться сведения о прохождении ранее диспансеризации или профилактических осмотров. Кроме того, расширены методы проведения диагностических исследований.

"Из приказа исключено требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследований на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан младше 13 лет", - объяснили в Минздраве (цитата по ТАСС).

При этом из перечня требующих диагностики инфекционных заболеваний убрали COVID-19.

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