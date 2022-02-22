Белый дом объявил о "начале вторжения" России

Так США оценили признание Москвой независимости ДНР и ЛНР

Администрация США прокомментировала подписание президентом России Владимиром Путиным документов о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким", - сказал в эфире CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Прежде в Донбассе произошло резкое обострение обстановки. ВСУ начали вести массированные обстрелы из запрещенных мирным договором вооружений. В республиках объявили эвакуацию и всеобщую мобилизацию.

На Западе же сообщили, что в отношении Москвы в ближайшее время будут введены новые санкции, в Киеве заявили о готовности разорвать дипломатические отношения с Россией.

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