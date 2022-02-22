"Дичайшие боли": на что может указывать хруст суставов

Возможна потеря чувствительности рук или ног

Терапевт Артем Ранюшкин рассказал в беседе с Ura.ru, что хруст суставов говорит о перенапряжении мышц.

"В последствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног", - отметил эксперт.

Он добавил, что также перенапряжение может вылиться в протрузии и грыжи.

Как продолжил врач, проблему можно решить комплексом упражнений ЛФК, если еще не появились прострелы и онемения. При ухудшении состояния следует незамедлительно идти к специалисту.

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