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"Дичайшие боли": на что может указывать хруст суставов

18:09
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Возможна потеря чувствительности рук или ног

Терапевт Артем Ранюшкин рассказал в беседе с Ura.ru, что хруст суставов говорит о перенапряжении мышц.
Врач назвал способ выявить у себя порок сердца

"В последствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног", - отметил эксперт.

Он добавил, что также перенапряжение может вылиться в протрузии и грыжи.

Как продолжил врач, проблему можно решить комплексом упражнений ЛФК, если еще не появились прострелы и онемения. При ухудшении состояния следует незамедлительно идти к специалисту.

Ранее большинство россиян назвали сверхурочную работу причиной плохого самочувствия и проблем со здоровьем. Чаще всего из-за переработок работники жалуются на головные боли (41%), боли в спине и пояснице (50%), а также на ухудшение зрения (43%).

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