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В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

18:15
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Автором стал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали проект постановления депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко о прекращении дипломатических отношений с Россией.
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Как написал сам парламентарий в Telegram, президент России Владимир Путин "сначала оккупировал Крым, затем начал войну на Донбассе".

"А теперь продолжает совершать давление: признает своих муртадов - так называемых Л/ДНР - независимыми. Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", - говорится в посте Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией. В Кремле это назвали крайне нежелательным сценарием.

Путин 21 февраля подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Решение принято с учетом волеизъявления жителей Донбасса.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Как неоднократно подчеркивал Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт. Что касается войны в Донбассе, Москва много раз официально заявляла, что не является его стороной.

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