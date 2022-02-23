В России за сутки госпитализированы с коронавирусом 16349 человек

Переболевшие россияне смогут получить QR-код

За сутки в России госпитализировано 16 349 больных коронавирусом, всего зафиксировано 137 642 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 15 795 570 человек с COVID-19, умерло 347 816 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 590 человек, зарегистрировано 5 664 новых больных, всего в столице 2 679 100 инфицированных, скончались 40 866 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе в России заработали QR-коды для неофициально переболевших коронавирусом. Сертификаты на основе теста на антитела к COVID-19 можно получить не только после вакцинации, перенесённого заболевания или на основании медотвода, но и в случае получения положительного теста на антитела. Оформить документ можно на портале "Госуслуги".

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