ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки госпитализированы с коронавирусом 16349 человек

12:41
  • среда
  • 23 февраля 2022

Переболевшие россияне смогут получить QR-код

За сутки в России госпитализировано 16 349 больных коронавирусом, всего зафиксировано 137 642 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 15 795 570 человек с COVID-19, умерло 347 816 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Вирусолог объяснил снижение госпитализаций с COVID-19

В Москве госпитализировано 590 человек, зарегистрировано 5 664 новых больных, всего в столице 2 679 100 инфицированных, скончались 40 866 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе в России заработали QR-коды для неофициально переболевших коронавирусом. Сертификаты на основе теста на антитела к COVID-19 можно получить не только после вакцинации, перенесённого заболевания или на основании медотвода, но и в случае получения положительного теста на антитела. Оформить документ можно на портале "Госуслуги".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19 в России
Эпидемия COVID-19 в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.