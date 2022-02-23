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Московские врачи вылечили ещё 8996 больных коронавирусом

14:15
  • среда
  • 23 февраля 2022

Уровень заболеваемости снижается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 8 996 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 452 895.
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В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом подмосковные поликлиники с 21 февраля возвратились к плановому оказанию медицинской помощи. 

В регионе снижается заболеваемость, теперь пациенты снова могут самостоятельно записаться к врачам-специалистам и терапевтам, пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

По данным на 23 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 15 795 570 пациентам, умерли с начала пандемии 347 816 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 679 100, в мире более 427 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,9 миллиона человек.

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