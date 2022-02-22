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Вучич заявил, что Европа не сможет без российского газа

18:44
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Тем временем ФРГ приостанавливает сертификацию "Северного потока - 2"

Президент Сербии Александр Вучич назвал цену в две тысячи долларов за тысячу кубометров газа, о которой предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, абсолютно невыносимой.
Шольц: сертификация "Северного потока - 2" будет остановлена

"Не знаю, кто в Европе это сможет платить, а без российского газа они не могут. То, что танкерами привезут сжиженный газ, - пустые слова, это даже часть от необходимого не покроет", - цитирует сербского лидера ТАСС.

Он добавил, что это - "плохие новости".

Ранее стало известно, что Сербия планирует начать с "Газпромом" переговоры по новому газовому контракту сроком минимум на 10 лет.

Прежде во вторник появилась информация о том, что Германия останавливает процесс сертификации "Северного потока - 2" после признания Россией ДНР и ЛНР.

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