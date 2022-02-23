Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 428 миллионов

В Британии сняты все ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 428 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 8 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 78,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 939 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 28,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 22,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 18,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Вануату - всего семеро инфицированных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательной самоизоляции после положительного результата теста на коронавирус. Правило начнёт действовать с 24 февраля. Ранее Британия сняла практически все ограничения, введённые во время пандемии.

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