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Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

19:03
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном были установлены в 1992 году

По итогам переговоров в Кремле президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии, сообщает ТАСС.
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Документ, как ранее объяснил глава российского государства, приурочен к "заметному событию в наших двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений".

По уточнению Алиева, в декларации более 40 пунктов, она "охватывает важнейшие сферы взаимодействия".

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном были установлены 4 апреля 1992 года. Между странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.

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