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Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

19:01
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Россия будет строить отношения с республиками на принципах невмешательства и равноправия

Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, передает ТАСС.

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Ранее эти договоры ратифицировали в российском парламенте.

Стороны условились строить свои отношения на принципах невмешательства и равноправия, взаимного уважения территориальной целостности и государственного суверенитета.

Документы закрепляют сотрудничество в том числе в сферах обороны и экономики. Они заключаются на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Ранее в понедельник Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР. Запад ответил на это обещаниями новых санкций, в Киеве заговорили о разрыве дипотношений с Москвой.

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