Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Россия будет строить отношения с республиками на принципах невмешательства и равноправия
Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, передает ТАСС.
Ранее эти договоры ратифицировали в российском парламенте.
Стороны условились строить свои отношения на принципах невмешательства и равноправия, взаимного уважения территориальной целостности и государственного суверенитета.
Документы закрепляют сотрудничество в том числе в сферах обороны и экономики. Они заключаются на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Ранее в понедельник Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР. Запад ответил на это обещаниями новых санкций, в Киеве заговорили о разрыве дипотношений с Москвой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram