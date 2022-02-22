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Глава ЛНР попросил мужчин защитить республику от украинских военных

19:22
  • вторник
  • 22 февраля 2022

В республике объявлена общая мобилизация

Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал видеообращение к жителям республики. Он признал, что, несмотря на признание независимости со стороны России, военная обстановка остается напряженной.

"Украинские снаряды все чаще прилетают в наши города и села, подвергая смертельной опасности мирное население", - сказал он.

Власти ЛНР направили ресурсы на эвакуацию граждан. Народная милиция, силовые ведомства переведены на усиленный режим службы, объявлена общая мобилизация.

Пасечник обратился к мужчинам, призвав их встать на защиту республики. "Республике нужен каждый, кто может держать оружие в руках!" - заявил он.

Ранее Совет Федерации России опубликовал постановление о согласии на использование российских ВС в Донбассе.

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