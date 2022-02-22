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Совфед разрешил использовать российские ВС в Донбассе

19:22
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Ситуация в регионе стремительно ухудшается

Совет Федерации разрешил использовать российские Вооруженные силы в Донбассе, передает ТАСС.
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Ранее с соответствующим запросом в верхнюю палату парламента обратился президент Владимир Путин.

Как сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, использование ВС России за рубежом будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

В свою очередь, замминистра обороны Николай Панков заявил, что количество невинных жертв из-за конфликта в Донбассе растет. Ситуация в регионе очень сложная и имеет тенденцию к обострению.

Прежде Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

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