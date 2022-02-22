Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Их получили сотрудники правоохранительных органов

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области безопасности за 2021 год. В частности, их присудили сотрудникам ГСУ СКР по Москве и ГУ Федеральной службы судебных приставов по столице.

Сотрудников ГУ МВД России по Москве наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в столице.

Помимо этого, награды получили девять сотрудников Росгвардии по Москве, а также сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по столице.

В ходе награждения Сергей Собянин поздравил мужчин с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.

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